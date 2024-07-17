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İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Gökhan Düzyol  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Izmir

Çobanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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