İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Izmir
Çobanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.