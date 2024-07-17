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Balıkesir Kepsut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Mustafa Bikeç, Miraç Kaya  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Balıkesir Kepsut'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Kepsut ilçesi Seçören Mahallesi'nde arazide çıkan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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