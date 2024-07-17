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Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelan trafiği aksattı.

Kemal Özdemir  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan

Erzincan

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Tek yönlü ulaşıma kapatılan yolda, jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yol, heyelandan temizlendikten sonra tamamen ulaşıma açıldı.

Heyelan meydana gelen bölge ile ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.

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