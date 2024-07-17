Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan
Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelan trafiği aksattı.
Erzincan
Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Tek yönlü ulaşıma kapatılan yolda, jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
Yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yol, heyelandan temizlendikten sonra tamamen ulaşıma açıldı.
Heyelan meydana gelen bölge ile ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.