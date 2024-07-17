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Ankara'da EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ömer Olcay, Utku Şimşek  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Ankara'da EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Kızılay-Ovacık seferini yapan 06 DD 3240 plakalı EGO otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarparak devrildi.

Yayla Mahallesi'ndeki Yozgat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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