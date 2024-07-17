Ankara'da EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Kızılay-Ovacık seferini yapan 06 DD 3240 plakalı EGO otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarparak devrildi.
Yayla Mahallesi'ndeki Yozgat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.