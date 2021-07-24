İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Istanbul
Kentin çeşitli noktalarında öğleden sonra yağış etkili oldu.
Üsküdar'da şiddetli rüzgar eşliğinde sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor https://t.co/hR7swYyibx pic.twitter.com/0P3Jk7YTzG— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 24, 2021
Öte yandan İBB CepTrafik haritası uygulamasına göre saat 19.05 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.