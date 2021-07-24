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Gündem

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Şükrü Gündüz,Abdülkerim Güzel   | 24.07.2021
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor

Istanbul

Kentin çeşitli noktalarında öğleden sonra yağış etkili oldu.

Üsküdar'da şiddetli rüzgar eşliğinde sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı.

Öte yandan İBB CepTrafik haritası uygulamasına göre saat 19.05 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.

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