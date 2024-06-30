Erzurum ve Kars’ta sağanak etkili oldu
Erzurum ve Kars’ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Erzurum’da öğleden sonra başlayan sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.
Kent sakinleri yağıştan binaların saçaklarının atına girerek ve şemsiyeyle korundu.
Yollarda oluşan su birikintileri arasında ilerleyen sürücüler özellikle köprü altlarında biriken su nedeniyle zorluk yaşadı.
Oltu ilçesinde de etkili olan sağanak bir süre sonra yerine doluya bıraktı.
Aksu Mahallesi Yayla Geçidi'nde sürücüler, dolu nedeniyle beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kars
Kars'ta da şiddetli sağanak etkili oldu.
Kentte aniden etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağışta sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.