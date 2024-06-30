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Erzincan’da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Erzincan'da meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kemal Özdemir  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Erzincan’da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Erzincan

Kent merkezine bağlı Dereyurt köyüne ait mera ile yaylası arasında bulunan kırsal bölgede hortum meydana geldi.

Bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, kırsal arazide yaşanması nedeniyle herhangi bir hasara yol açmadı.

Yaklaşık 15-20 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

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