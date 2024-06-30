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Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı

Rize'de 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran sonunda kar yağdı.

Fikret Delal  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı

Rize

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgedeki bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla görüntüledi.

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Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı

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