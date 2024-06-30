Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı
Rize'de 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran sonunda kar yağdı.
Rize
Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.
İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgedeki bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.