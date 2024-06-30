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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Koruyucu Aile Günü" paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Merhamet, şefkat ve sevgi üzerine kurulu medeniyetimizden aldığımız güçle, evlatlarımızın korunması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Koruyucu Aile Günü" paylaşımı

TBMM

Kurtulmuş, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olan 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' vesilesiyle, korunmaya muhtaç yavrularımıza, sevgi dolu yürekleriyle kucak açan kıymetli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Her çocuğun güvenli, sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi hepimizin en temel arzusudur. Merhamet, şefkat ve sevgi üzerine kurulu medeniyetimizden aldığımız güçle, evlatlarımızın korunması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

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