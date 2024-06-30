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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'deki patlamayla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'deki patlamayla ilgili paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır."


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