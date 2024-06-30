Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'deki patlamayla ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır."
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