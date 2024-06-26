Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki 4 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Merkez Mahallesi'nde dün Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün şoförü N.E, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi https://t.co/XKivkxgEVK pic.twitter.com/TripO0ecP6— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 26, 2024
Savrulan otobüs, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.
Araçlarda hasara neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.