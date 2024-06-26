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Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki 4 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şükrü Gündüz  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

İstanbul

Merkez Mahallesi'nde dün Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün şoförü N.E, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otobüs, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.

Araçlarda hasara neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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