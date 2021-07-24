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Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Halis Akyıldız   | 24.07.2021
Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı Fotoğraf: Halis Akyıldız / AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 1111. Sokak'taki 3 katlı bir binanın boş durumdaki bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan 3 kedi dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen kedilerden biri telef oldu.

Kurtarılan 2 kedi, itfaiye erlerinin ilk müdahalesinin ardından İBB veteriner hekimlerine teslim edilmek üzere itfaiye istasyonuna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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