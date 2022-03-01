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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım

İstanbul'da yaşayan bazı Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler yaşayan ülkeleri için yardım kolisi hazırladı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 01.03.2022
İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım

İstanbul

Yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da yaşayan Ukraynalı Michael ve annesi Natalya Korusack, Ukrayna'da zor şartlar altında yaşamlarını sürdürenler için içinde battaniye, çorap, ayakkabı ve tekstil malzemeleri bulunan yardım kolilerini Ukrayna'nın Yeşilköy'deki İstanbul Başkonsolosluğu'na bıraktı.

Michael Korusack, burada yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna vatandaşları için evde ailece yardım malzemeleri hazırladıklarını belirterek, kolileri Ukrayna'ya gönderilmek üzere konsolosluk görevlilerine teslim ettiklerini söyledi.

Öte yandan, vize ve resmi işlemlerini yapmak üzere Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelenlerin işlemleri de görevliler tarafından yapılıyor.

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