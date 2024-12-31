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İstanbul'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da, seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mikail Bıyıklı, Deniz Sarıhan  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
İstanbul'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mikail Bıyıklı/AA

İstanbul

Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

Otobüsten indirilen yolcular, firmanın servisleriyle Büyük İstanbul Otogarı'na götürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından yolcu otobüsü vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yoldaki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Yolculardan Yahya Özmuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde otobüs seyir halindeyken arka tarafından duman geldiğini, ardından yolcuların indirildiğini anlattı.

Özmuk, herhangi bir can kaybı veya yaralı olmayan yangında maddi hasar oluştuğunu belirtti.

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