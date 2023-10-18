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İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu artarken, toplu taşıma araçları ve duraklarda da kalabalıklar oluştu.

Berfin Kıraç, Abdülkerim Güzel, Mücahit Türetken  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Kentte gün içinde başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve bağlantı yolları ile ana arterlerde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Uzunçayır-Kartal ile Pendik-İçmeler arasında iki yönlü yoğunluk yaşanırken, Altunizade-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de trafik yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda da Çobançeşme Kavşağı'ndan Basın Ekspres Yolu Caddesi Mahmutbey Kavşağı'na kadar her iki yönde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

D-100 kara yolunda Zincirlikuyu, Topkapı, Şirinevler, Haliç ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Hadımköy ile Maslak arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 69 ve kent geneli de yüzde 76 olarak ölçüldü.

Toplu taşımada yoğunluk

Kentte toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ve metroya ulaşım noktalarında vatandaşlar kalabalıklarla karşılaşıyor.

Özellikle metrobüs ve metro transfer noktalarında turnikeler ve merdivenlerde yolcular kalabalıkta ilerlemekte güçlük çekiyor.

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