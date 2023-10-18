Dolar
28.00
Euro
29.54
Altın
1,954.63
ETH/USDT
1,571.20
BTC/USDT
28,352.00
BIST 100
7,842.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Gazze’deki hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için Londra’da anma töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı Ghaffar ile Gazze'ye yardımları görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımları konusunda Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı Ghaffar ile Gazze'ye yardımları görüştü

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırlar konusunda uluslararası muhataplarıyla yaptığı görüşmeler çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Ghaffar'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gemi hastane gönderilmesi, sahra hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların Türkiye'ye nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduklarını, diğer görüşmelerinde olduğu gibi Ghaffar'a da ilettiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Kendilerinin de bu konuda gerekli tüm hazırlıkları Refah Sınır Kapısı'nda yaptıklarını, ancak problemin sınırın diğer tarafında olduğunu; işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını, öncelikle travma ve yanığa bağlı ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyabileceklerini ve sahra hastanesi kurulmasının faydalı olacağını belirttiler. Türkiye olarak, bu doğrultuda, ilaç ve tıbbi malzeme temini, sahra hastanelerimiz ve uzman ekiplerimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasını yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Alican Güneş için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı Ghaffar ile Gazze'ye yardımları görüştü
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı Ghaffar ile Gazze'ye yardımları görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı Ghaffar ile Gazze'ye yardımları görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet