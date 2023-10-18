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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

Gazi Nogay  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

Ankara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı.

Kurtulmuş, Pakdil'in vefatının 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Mesajında Pakdil'in "Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." sözlerine yer veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Mücadelesi ve eserleriyle bizlere ilham olan Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Üstat Nuri Pakdil’in de özlemini duyduğu özgür bir Kudüs için mücadeleye devam edeceğiz."

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