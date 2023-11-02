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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 11 zanlı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 11 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin bilgi bulunan zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

Kentteki 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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