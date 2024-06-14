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İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava ve yüksek nemle bunalan İstanbullular, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla nefes aldı.

Başak Akbulut Yazar, İlyas Kaçar, Muhammed Gencebay Gür, Mehmet Ali Derdiyok, Zafer Arslan  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

İstanbul

Kentte son günlerde aşırı sıcak ve yüksek nem oranıyla seyreden hava, bu akşam yerini serinliğe ve yağışa bıraktı.

Dün gece İstanbul genelinde hissedilen sıcak havadan dolayı uyumakta zorluk yaşayanlar, sağanakla rahat nefes aldı.

Kentin birçok ilçesinde şimşekler çakarken, gök gürültülü sağanak etkili oldu, Aydos Ormanı ve Beykoz Örnekköy'de kısa süreli dolu yağdı.

Anadolu Yakası'nda Kavacık, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Ümraniye'de gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran sağanaktan korunmak isteyenler, duraklara, iş yeri tentelerinin altına ve metro girişine sığındı.

Cevizlibağ'da tramvay durağında bekleyenler ıslanmamak için büyük uğraş verdi. Bazı yolcular yağışın dinmesini durakta bekledi.

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