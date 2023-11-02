Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Kazakistan'a gidecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü İlkokulu açılış töreni ve depremde hayatını kaybeden öğretmenler anısına fidan dikimine, Kahramanmaraş'ta Beşiktaş Jimnastik Kulübü İlkokulu açılış törenine, Öğretmen Akademileri Açılış Programı'na katılacak.
(Adıyaman/09.20/10.45/Kahramanmaraş/14.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Etimesgut İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışına iştirak edecek.
(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plug and Play Expo 2023 programına iştirak edecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB'nin Genişlemesi" konulu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, 4 maçla tamamlanacak.
(Fotoğraflı)
2- THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.