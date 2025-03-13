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İstanbul'da polislerden birçok ilçede asayiş uygulaması

Polis ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İstanbul'da polislerden birçok ilçede asayiş uygulaması Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesindeki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güvenlik Büro, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Polis ekipleri, başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar ekiplerce arandı.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

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