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İstanbul semalarında görülen parlak ışık kameraya yansıdı

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak ışık araç kamerasınca kaydedildi.

Ferhat Yasak  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
İstanbul semalarında görülen parlak ışık kameraya yansıdı

İstanbul

İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi hızlı bir şekilde aşağı doğru inerek parlayıp büyüyerek kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anlar AA'nın araç kamerası tarafından da kayıt altına alındı.

Sosyal medyada canlı yayın yapan kişilerce de kaydedilen görüntülerde yeryüzüne inen ışık kütlesinin daha sonra parlayarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

Görüntünün atmosfere giren bir göktaşına ait olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

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İstanbul semalarında görülen parlak ışık kameraya yansıdı
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