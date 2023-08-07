İstanbul semalarında görülen parlak ışık kameraya yansıdı
İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak ışık araç kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi hızlı bir şekilde aşağı doğru inerek parlayıp büyüyerek kayboldu.
İstanbul ve çeşitli illerde saat 02.20 civarında gözlemlenen parlak ışık, hızla aşağı doğru inerek büyüyüp parladıktan sonra kayboldu https://t.co/rBmmbYFaID pic.twitter.com/NcMjunnbGB— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 7, 2023
Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anlar AA'nın araç kamerası tarafından da kayıt altına alındı.
Sosyal medyada canlı yayın yapan kişilerce de kaydedilen görüntülerde yeryüzüne inen ışık kütlesinin daha sonra parlayarak ortadan kaybolduğu görülüyor.
Görüntünün atmosfere giren bir göktaşına ait olabileceği iddiaları ortaya atıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.