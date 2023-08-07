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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış töreninde konuşuyor Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki fabrikaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki fabrikaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılışı, Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir'deki törenlerin ardından yapılacak.

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konferansın açılışında konuşacak.

(Ankara/09.00/09.30/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. elemeyi geçmeleri durumundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda, 8 Ağustos Salı günü deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla yapacakları ilk maça ilişkin, Stozice Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı takım son çalışmasını statta yapacak.

(Lübliyana/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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