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Gündem

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler etkili olan lodos nedeniyle yapılamıyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 22.11.2022
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
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