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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 21.11.2022
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.

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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
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