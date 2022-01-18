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İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memuruna bıçakla saldırı girişiminde bulunan zanlı bacağından vurularak yakalanırken, olay sırasında seken kurşunla bir polis memuru yaralandı.

Murat Kaya, Çiğdem Münibe Alyanak   | 18.01.2022
İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Kağıthane ilçesi Çağlayan Adliyesi önündeki bariyerlerden atlayan M.G, elindeki bıçakla nöbet tutan polis memuruna saldırı girişiminde bulundu. Polis memuru yaralanırken, şüpheli, bölgede görevli diğer polis memurlarınca bacağından vurularak yakalandı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan polis memurunun, bıçaklama sırasında değil, zanlıya müdahale için açılan ateş sırasında seken kurşunla yaralandığı tespit edildi.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada da M.G. adlı şüphelinin nöbetçi polis memuruna bıçaklı saldırıda bulunduğu, güvenlik görevlilerince sözlü ve havaya ateş edilerek yapılan uyarılara uymayan şüphelinin bacağından vurularak yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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