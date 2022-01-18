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İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 18.01.2022
İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; bugün görülecek yağışların, günün ilk saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur olarak başlayacağı, Anadolu Yakası başta olmak üzere, akşam saatlerine kadar yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.

Gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Hava durumunun yarın parçalı ve çok bulutlu, öğlene kadar Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 0/4 derece hissedileceği belirtildi.

Rüzgarın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise yarın hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Bazı ilçelerde kar etkili oluyor

Anadolu yakasındaki Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Üsküdar, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, sahil ve diğer bölgelerde karla karışık yağmur görüldü.

Kar yağışının başladığı yerlerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

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