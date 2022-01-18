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Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.01.2022
Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşamdan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek kar yağışının, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun karın 20 Ocak Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Mevcut kar örtüsünün üzerine gelecek yeni yağışla, özellikle eğimi fazla yamaçlarda çığ riski ile buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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