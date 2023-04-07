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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başakşehir'de gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Filiz Kınık Öz  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.

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