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Çavuşoğlu, Kazakistanlı ve Senegalli mevkidaşları ile Katar Başbakanıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistanlı mevkidaşı Murat Nurtileu, Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Salih Okuroğlu  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Çavuşoğlu, Kazakistanlı ve Senegalli mevkidaşları ile Katar Başbakanıyla telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Kazakistan'ın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak göreve gelen Nurtileu, Senegal Dışişleri Bakanı Sall ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Nurtileu'yu yeni görevi münasebetiyle tebrik eden Çavuşoğlu, Kazakistan'ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Senegalli ve Kazak mevkidaşlarıyla ikili ilişkiler hakkında da görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmesinde ise Filistin ve Afganistan konuları ele alındı.

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