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İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 05.02.2023
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhaletefi nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerinin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

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