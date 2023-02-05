İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.
İstanbul
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhaletefi nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerinin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.