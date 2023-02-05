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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu ile Tunceli-Erzincan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Fecri Barlık, Sidar Can Eren   | 05.02.2023
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Siirt/Tunceli

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yer alan Birini Tepesi'nde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Eruh-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamaması üzerine Eruh ilçe çıkışı araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının ulaşımı etkilediği belirtildi.

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istenilen açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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