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İstanbul'da ara tatil dönüşü otogardaki yoğunluk devam ediyor

İstanbul'da ara tatil dönüşü otogarda sabah başlayan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.

Hikmet Faruk Başer, Semra Orkan   | 20.11.2022
İstanbul'da ara tatil dönüşü otogardaki yoğunluk devam ediyor Fotoğraf: Ferhat Yasak - AA

İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili yarın sona eriyor.

Tatilde İstanbul dışına çıkan vatandaşların sabah başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.

Tatilin son gününde sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan otobüs ve yolcu yoğunluğu akşam saatlerinde de yaşandı.

Yakınlarını otogardan almaya gelen sürücüler, otogarın girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Tatil dönüşü İstanbul'a dönen vatandaşların beraberlerinde memleketlerinden çok sayıda kışlık erzak da getirdiği görüldü.

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