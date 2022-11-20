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Çanakkale'de kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale'de yarın saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin izinli sayılması kararlaştırıldı.

Burak Akay   | 20.11.2022
Çanakkale'de kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kuvvetli lodosun, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer saatte 90 kilometre ve üzeri hızda, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 21 Kasım'da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Ayrıca İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."



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Çanakkale'de kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
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