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İstanbul'da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi

Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

İrem Demir, Mustafa Mert Karaca  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İstanbul'da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisinde seyir halindeki 34 HO 2497 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmından aniden duman çıkmaya başladı.

Yolcusu bulunmayan otobüsün şoförü, arkadaki sürücülerin kendisini uyarması üzerine aracı sağ şeride çekti.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otobüs yangını dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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