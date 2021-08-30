Dolar
8.34
Euro
9.85
Altın
1,815.22
ETH/USDT
3,188.00
BTC/USDT
47,964.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi'ne katılıyor.
logo
Gündem

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 30.08.2021
İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde, zamanla bölge genelini kapsayarak yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un Delta varyantında hastaneye yatış riski daha fazla

Benzer haberler

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Marmara Denizi'ndeki çalışmalarıyla İstanbul sahilleri müsilajdan arındırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Kocaeli otomotiv ihracatında hız kesmiyor

Kocaeli otomotiv ihracatında hız kesmiyor
Emekli ikramiyesiyle kurduğu böğürtlen bahçesinden ihracata hazırlanıyor

Emekli ikramiyesiyle kurduğu böğürtlen bahçesinden ihracata hazırlanıyor
Edirne çevreleri için sağanak uyarısı

Edirne çevreleri için sağanak uyarısı