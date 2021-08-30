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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi'ne katılıyor.
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, etkinlikler düzenleniyor.

Çiğdem Münibe Alyanak, Merve Yıldırım   | 30.08.2021
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Özgün Tiran - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı'na sırasıyla İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çelenkleri bırakıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı törende daha sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, o gün kurtuluş mücadelesi için savaşan ve zaferi kazanan milletin yeni çağda başka zaferler kazanması gerektiğini ifade etti.

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