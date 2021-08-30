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Tunceli'de kontrol altına alınan iki ayrı bölgedeki örtü yangınlarına müdahale sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçesinde kontrol altına alınan örtü yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Sidar Can Eren   | 30.08.2021
Tunceli'de kontrol altına alınan iki ayrı bölgedeki örtü yangınlarına müdahale sürüyor

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, Hozat ilçesindeki Tanzi Deresi civarında çıkan örtü yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı, alan içerisindeki münferit tütmelerin soğutulduğu belirtildi.

Ovacık'ta Munzur Vadisi Milli Parkın'daki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde devam eden örtü yangınına ise sabah saatlerinde müdahale başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmış, karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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