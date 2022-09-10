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İstanbul Havalimanı'na yeni bir ödül daha

Global havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından Air Transport News (ATN) tarafından daha önce iki defa "Yılın Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı, bu kez de "Kurumsal Ödül"e layık görüldü.

Kenan Irtak   | 10.09.2022
İstanbul Havalimanı'na yeni bir ödül daha

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde aldığı global ödüllerle hem Türkiye'nin hem de Türk havacılık sektörünün göğsünü kabartmaya devam eden İstanbul Havalimanı, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın ATN tarafından düzenlenen "Bölgesel Hava Taşımacılığı Ödülleri"nde (Regional Air Transport Awards) "Kurumsal Ödül"e layık görüldü. Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen törende ödül, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

Havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katılırken, kazananlar oylama sonucu belirleniyor. Yarışmanın geçmiş yıllarda kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları da bulunuyor.

İGA İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport'tan sonra üst üste "Yılın Havalimanı" seçilen ikinci havalimanı konumunda.

"Air Transport Awards" ödülleri, her yıl Hermes-Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.​​​​​​​

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