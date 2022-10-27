İGART Galerisi'nin ilk sergisi "Viyadük Altındaki Rüyalar" sanatseverlere kapılarını açtı
İGA İstanbul Havalimanı, İGART Galerisi'nin ilk sergisi olan "Visions Under the Viaduct/Viyadük Altındaki Rüyalar"ı ziyaretçilere açtı.
İstanbul
Dünyanın en büyük havalimanı ve küresel aktarma merkezi olmasının yanı sıra, evrensel sanat için de bir merkez olma vizyonuyla yola çıkan İGA İstanbul Havalimanı, kültür ve sanat alanında yaptığı tüm çalışmaları İGART çatısı altında topladı.
İstanbul Havalimanı ulaşım merkezi olmasının yanında kültürlerin de karşılaştığı bir alan olarak, İGART Sanat Projeleri Yarışması'yla kentin kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçlıyor. Bu amaçla havalimanın dokusuna uygun, kendine has bir yapı olarak mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından tasarlanan bir galeri kuruldu. Galeride küratörlüğünü İGART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf'ın yaptığı ve İGART galerinin ilk sergisi olan "Visions Under the Viaduct | Viyadük Altındaki Rüyalar"ı sanatseverlele buluştu.
13 eser sergileniyor
İlk sergide İGART Sanat Projeleri Yarışmaları'nın birinci fazı kapsamında finale kalan 13 eser sergileniyor.
Galerinin ve serginin açılışı dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde tören düzenlendi.
Törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, serginin ötesinde burada önemli bir vizyon olduğunu belirterek, "Bu küçük çaplı etkinlik, bu vizyonun bir parçası ve temel taşlarından birisi. Burası sadece Türkiye'nin ekonomisine, ticaretine katkıda bulunmakla kalmayıp kültür ve sanat hayatına da katkıda bulunmayı amaçlıyor." dedi.
"Türkiye'nin kültür ve sanatta da dünyaya açılan kapısı olacak"
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İGART galerisinin ilk sergisinde, İstanbul'un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Samsunlu, sanatın sınırlarının kaldırılması için önemli bir amaç üstlendiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"İGA İstanbul Havalimanı'nı yalnızca varılacak bir merhale değil, ziyaretçilerin bir kez daha gelmek isteyecekleri, yaşayan bir merkez haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kültür sanat çalışmaları da bu çalışmalarımızın en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. İGART Sanat Projeleri Yarışması ile birlikte, İstanbul'umuzun kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçlamıştık. Şimdiyse bu amaç doğrultusunda 'Dreams Under the Viaduct | Viyadük Altındaki Rüyalar' ile ilk sergimizi sanatseverle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Şu ana kadar ülkemizin vizyon projesi olan İGA İstanbul Havalimanı'nı tanımlarken, 'Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı' vurgusunu sık sık dile getirdiğimize şahit olmuşsunuzdur. Bugün artık bunun yanında diyebiliyoruz ki evrensel sanat için de bir merkez olma vizyonuyla yola çıkan İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin kültür ve sanatta da dünyaya açılan kapısı olacak."
İGART Yürütme Kurulu Başkanı ressam ve akademisyen Prof. Hüsamettin Koçan da tamamen sivil bir yapı olarak çalıştıklarını ve İGA yönetiminden her zaman destek aldıklarını söyledi.
Türkiye'de yöneticilerin işlere fazlaca müdahil olduğuna dikkati çeken Koçan, "Burada sadece daha iyiyi ve daha yeniyi nasıl yapabiliriz şeklinde bir müdahale oldu. Bundan dolayı İGART projesi bizim yüz akı projelerimizden ve öncelikli sırada yer alan etkinliktir. Çok şeffaf, öncü, açık bir proje süreci yaşadık. 17 tane proje seçtik. Bunlar aşama aşama hayata geçecek ve burası bir kültürel buluşma mekanı olacak. Havaalanları ile sanat arasında doğrudan bir bağ var. Buralar herkese aittir, yolcuya, gidene, burayı paylaşana aittir. Sanat, 'sen gelme' demez kimseye. Onun için buraya böyle özerk yapıların yapılması bu buluşmaları sağlıyor. Burası Türkiye'nin havaalanı. Buraya gelenler Türkiye'ye gelirler. Biz de onlara burada kültürel birikimlerimizi sunmak isteriz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından konuklar, serginin küratörü Prof. Dr. Marcus Graf eşliğinde İGART Sanat Projeleri Yarışmaları'nın birinci fazı kapsamında finale kalan 13 eserin yer aldığı sergiyi gezdi. Sanatçılar, katılımcılara eserleri hakkında bilgi verdi.
Sergi, 2023 yılı Ocak ayının sonuna kadar İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar A-B Knuckle'da ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.