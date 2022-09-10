Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,719.40
BTC/USDT
21,392.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi Toplu Açılış Programı’nda konuşuyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndaki Fransa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 34 ilde 1514 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 34 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde 1514 yaşlıya Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi verildi.

İsa Toprak   | 10.09.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 34 ilde 1514 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında yaşlılarda dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerinin ölçülmesi için anket gerçekleştirildi.

Bölgesel temsiliyet dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Malatya, Samsun ve Gaziantep'te 3 bin 645 yaşlıyla Şubat 2021'de yapılan çalışma sonucunda cep telefonu olan ve kullanmayı bilen yaşlıların oranının, tüm illerde yüksek olduğu tespit edildi. Bilgisayar kullanımı bilgisinin ise tüm illerde düşük oranda olduğu belirlendi.

Yaşlıların internet üzerinden alışveriş yapabilme oranı düşük

Cep telefonu ve genel dijital finansal kategorisinde Antalya, bilgisayar kullanımında İzmir en yüksek oranla öne çıkarken, Gaziantep de olumsuz cevap oranının en yüksek çıktığı il oldu.

Anket sonucunda, cep telefonundan ve bilgisayardan alışveriş, bankacılık, fatura ödeme gibi işlemlerin bilinme oranı ile genel dijital ve finansal bilgi kategorisindeki e-devlet şifresi, HES kodu alma, e-nabız, hastane randevu sistemlerini kullanabilme bilgisinin tüm illerde düşük oranda olduğu gözlemlendi.

Mal varlığını ve borçlarını bilme, maaşını kendisi çekebilme, bağlı olduğu sosyal güvence sistemi bilgisine sahip olma oranının ise tüm illerde yüksek olduğu tespit edildi.

Eğitimler, pilot il seçilen İstanbul'da başladı

Anket sürecinin tamamlanmasının ardından, alınan cevaplara göre eğitim ihtiyaç analizi yapılarak yaşlıların dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerine yönelik eğitim programlarının içeriği hazırlandı.

Eğitimler, pilot il seçilen İstanbul'daki 5 huzurevinde Kasım 2021'de başladı. Daha sonra geliştirilen programlarla bu yıl nisan ayında hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 34 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1514 yaşlıya "Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi" verildi.

Eğitimlerde yaşlılar, dijital ve finansal okuryazarlık çerçevesinin alt başlıklarında birikimin değerlendirilmesi, güvenli internet kullanımı, internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler, kredi kartı kullanma ve kredi kullanma gibi hususlarda bilgilendirildi.

Kuruluş sakinlerinin gönüllü olarak katıldığı eğitimlerin yıl boyunca yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti
Florya durağında metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik
Türkiye'de son yarım asrın en sıcak üçüncü ağustos ayı yaşandı

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 34 ilde 1514 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 34 ilde 1514 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi

Emine Erdoğan: Okul öncesi eğitim çocukların sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli

Hükümetin 6 ana başlıkta verdiği sosyal yardımlarda yelpaze genişleyecek, destekler artacak

'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı

'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
Devletin aile, enerji ve eğitim için vereceği destek tutarı 20-25 milyar lirayı bulacak

Devletin aile, enerji ve eğitim için vereceği destek tutarı 20-25 milyar lirayı bulacak
"Eğitime destek için bir balon da sen patlat" kampanyası ile muhtaç öğrencilerin yüzü gülüyor

"Eğitime destek için bir balon da sen patlat" kampanyası ile muhtaç öğrencilerin yüzü gülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet