İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda, sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.50 itibarıyla "TRANSOCEAN BARENTS" sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.