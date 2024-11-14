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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Mustafa Hatipoğlu  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.50 itibarıyla "TRANSOCEAN BARENTS" sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

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