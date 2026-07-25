Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'dan Aspendos'taki 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'ne ilişkin paylaşım Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, Aspendos'ta gün yüzüne çıkarılan 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık." ifadesini kullanan Ersoy, ziyaretçilerin artık antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi güzergahta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebileceklerini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkanlar, özgün mimarisiyle korunmuş ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği, Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açıyor. Kazılarda ulaştığımız Fenike sikkesi ve cam eserler de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyuyor. Geleceğe Miras anlayışımızla, kültürel mirasımızı bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Paylaşımda, Tiyatro Caddesi'ne ilişkin görüntülere de yer verildi.

Tiyatro Caddesi'nin genişliği 3 ila 5 metre arasında değişiyor

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na, buradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına ulaşıyor.

Genişliği 3 ila 5 metre arasında değişen Tiyatro Caddesi'nde dükkan girişleri ile ara sokak bağlantıları da kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Caddenin kuzey kanadında yer alan ve tüm mimari unsurlarıyla günümüze ulaşan ekmek fırını ise kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı.

Öte yandan yolun iki yanında bulunan ve bazı bölümlerde 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarların taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı "opus mixtum" tekniğiyle inşa edildiği belirlendi.

"Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı" olarak tanımlanan yapının güneyinde eksedra planlı bir çeşme ile teras üzerine inşa edilmiş iki mekan tespit edildi.

Kazılarda, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile geison-sima blokları, arşitrav parçaları ve çok sayıda mimari unsur gün yüzüne çıkarıldı.

Bulgular, yapının milattan sonra 2'nci yüzyılın sonu ile milattan sonra 3'üncü yüzyılın başlarında inşa edildiğini ortaya koydu.

Doğu Meydanı'ndaki havuzlu yapının tabanında bulunan Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de alanın öne çıkan keşifleri arasında yer aldı.

Buluntular, antik kentin yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, ekonomik açıdan da bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu gösterirken, Aspendos'un ticaret hacmine ve uluslararası bağlantılarına ilişkin yeni bilimsel veriler sundu.