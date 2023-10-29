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İstanbul Boğazı'nda 2023 dronla 100. yıl gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

İrem Demir  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
İstanbul Boğazı'nda 2023 dronla 100. yıl gösterisi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

İstanbul

Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin 2023 adet dronla sergilendiği etkinlikte, havai fişek ve ışık gösterileri de yer aldı.

Dron gösterisinde, dünya küresi, Türkiye haritası ve Türk bayrağı oluşturuldu. Şahlanan atın üzerinde bir Türk askerinin de yer aldığı gösteride, "Türkiye Yüzyılı" ve "100. Yıl" tipografisi de çizildi.İstanbul'un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarında 25 dakikalık gösteri ilgiyle takip edildi.

Seyir noktalarının yanı sıra Boğaz'ın her iki yanında toplananlar alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti.

Ayrıca seyir alanlarındaki ekranda gösteri canlı yayınlanırken gökyüzüne çizilen semboller de anlatıldı. 

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