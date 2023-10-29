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Emine Erdoğan: Tarihimizin şanlı yıl dönümünü, istiklalimizin imza eserleriyle, büyük bir coşku ile kutladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kaan Bozdoğan  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Emine Erdoğan: Tarihimizin şanlı yıl dönümünü, istiklalimizin imza eserleriyle, büyük bir coşku ile kutladık Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Üreten, büyük ve güçlü Türkiye demek, 100 yıllık köklü bir mücadele, sarsılmaz bir irade demek. Bu iradenin eşsiz zaferi Cumhuriyet ise yarınlarımızın değişmeyen ilhamı ve kılavuzudur. Tarihimizin şanlı yıl dönümünü, istiklalimizin ve istikbalimizin imza eserleriyle, büyük bir coşku ile kutladık. Yürekten inanıyoruz ki ülkemizin başarı abidesi her bir eser, proje ve icraat Türkiye Yüzyılı'nın tezahürü olarak, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde ilelebet gururla dalgalandıracaktır. Nice yüzyıllara..." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen 100. yıl etkinliklerinden fotoğraflara ve Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

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