Emine Erdoğan: Tarihimizin şanlı yıl dönümünü, istiklalimizin imza eserleriyle, büyük bir coşku ile kutladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.
İstanbul
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Üreten, büyük ve güçlü Türkiye demek, 100 yıllık köklü bir mücadele, sarsılmaz bir irade demek. Bu iradenin eşsiz zaferi Cumhuriyet ise yarınlarımızın değişmeyen ilhamı ve kılavuzudur. Tarihimizin şanlı yıl dönümünü, istiklalimizin ve istikbalimizin imza eserleriyle, büyük bir coşku ile kutladık. Yürekten inanıyoruz ki ülkemizin başarı abidesi her bir eser, proje ve icraat Türkiye Yüzyılı'nın tezahürü olarak, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde ilelebet gururla dalgalandıracaktır. Nice yüzyıllara..." ifadelerini kullandı.
Üreten, büyük ve güçlü Türkiye demek, 100 yıllık köklü bir mücadele, sarsılmaz bir irade demek.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2023
Bu iradenin eşsiz zaferi Cumhuriyet ise yarınlarımızın değişmeyen ilhamı ve kılavuzudur.
Tarihimizin şanlı yıl dönümünü, istiklalimizin ve istikbalimizin imza eserleriyle, büyük… pic.twitter.com/eWu6dfxRUv
Emine Erdoğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen 100. yıl etkinliklerinden fotoğraflara ve Türk bayrağı emojisine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.