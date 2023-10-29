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Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Valiliğince kutlama programı gerçekleştiriliyor.
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Belarus’un simge kütüphanesi Türk bayrağı renklerine büründü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Belarus’un simgelerinden olan Milli Kütüphane Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Ali Cura  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Belarus’un simge kütüphanesi Türk bayrağı renklerine büründü

Minsk

Türkiye’nin Minsk Büyükelçiliğinin girişimiyle, başkent Minsk’te yer alan Milli Kütüphane binası Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı renklerine büründü.

Minsk merkezindeki şehrin en büyük caddesi olan Bağımsızlık Caddesi’nde yer alan binada Türk bayrağının yanı sıra Cumhuriyet’in 100. yılı logosu da gösterildi.

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