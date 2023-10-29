Belarus’un simge kütüphanesi Türk bayrağı renklerine büründü
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Belarus’un simgelerinden olan Milli Kütüphane Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.
Minsk
Türkiye’nin Minsk Büyükelçiliğinin girişimiyle, başkent Minsk’te yer alan Milli Kütüphane binası Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı renklerine büründü.
Minsk merkezindeki şehrin en büyük caddesi olan Bağımsızlık Caddesi’nde yer alan binada Türk bayrağının yanı sıra Cumhuriyet’in 100. yılı logosu da gösterildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.