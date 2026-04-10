İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Polis Haftası kutlandı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve başsavcıvekilleri, adliyedeki Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek, burada görev yapanların Polis Haftası'nı kutladı.

Başsavcı Güven, Emniyet Amiri Sabit Ersoy'a çiçek takdim ettikten sonra el sıkıştığı polisleri, adliyenin sergi salonunda kendileri için hazırlanan ikram alanına davet etti.

Anadolu Adliyesi Komisyon Üyesi Memun Kılıç, savcılar ve hakimler de davete katıldı.

Davetliler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf : Mustafa Mert Karaca/AA

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı Taksim'de kutlandı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polis müdürleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da yer aldı.

Törenin ardından Yıldız ve Atasoy, polislerin meydanda kurulan çadırda açtıkları sergiyi gezdi. Yıldız, polis üniformalı çocuklarla fotoğraf çektirdi.