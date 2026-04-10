Paraşütçü komiserden Polis Haftası'na özel uçuş

Çocukken köyünde karşılaştığı yamaç paraşütü pilotundan etkilenip hava sporlarıyla ilgilenmeye başlayan komiser Oğuz Er, gökyüzünde Türk bayrağı açarak "10 Nisan Polis Haftası"nı kutladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Oğuz Er, Ayaş'ta bulunan yamaç paraşütü pistinde AA muhabiriyle Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümü dolayısıyla uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünden Türk bayrağı açarak meslektaşlarına 10 Nisan Polis Haftası'na ilişkin mesajını ileten Er, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum Emniyet Teşkilatının 181. yıl dönümünü kutluyor, herkese güvenli günler diliyorum, hem yerde hem gökteyiz." dedi.

Çobanlık yaparken tanıştığı paraşütçü sayesinde hava sporlarına ilgi duymaya başladı

Uçuşun ardından hava sporlarıyla tanışma hikayesinden bahseden Er, çocukken köyünde çobanlık yaptığını ve bu sırada iniş yapan bir yamaç paraşütü pilotunu gördüğünü söyledi.

Düştüğünü sandığı paraşütçünün yardımına gittiğinde sohbet ettiklerini anlatan Er, "Paraşütçü 'Ne olmak istiyorsun büyüdüğünde?' diye sormuştu. Orada bir polis memuru da o paraşütçünün düştüğünü sanıp, yanına gelmişti. Ben de o ikisinin yanında bir hayal kurmuştum. Demiştim ki: Ben polis olacağım ondan sonra da köyümden uçacağım."

Polislik mesleğine başladıktan bir süre sonra hobi olarak yamaç paraşütü eğitimleri aldığını anlatan Er, "Öğrendikten hemen sonra da hayalim olan köyümden uçmaya gittim ve ilk uçuşumu yaptım. Bu uçuş benim için çok anlamlı ve güzeldi." dedi.

Dünyadaki 7 basejump hakeminden biri oldu

Yamaç paraşütünde bir süre devam ettikten sonra adrenalin tutkusuyla farklı hava spor dallarına da yönelen Er, skydive (uçaktan atlama) ve basejump (düşük irtifada atlama) sporunda da dünya çapında başarılar kazandı.

Er, bu sporlarda gerekli eğitimlerin tamamlamasının ardından hakemlik yapmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ekstrem sporların hepsiyle ilgili hakemliklerim var. Basejump hakemliğinin bana getirdiği bazı şeyler oldu. Dünyada 7 tane basejump hakeminden birisiyim ve bundan dolayı her yıl Çin'de düzenlenen dünya hava oyunlarına davet ediliyorum. Yaklaşık 20 günlük bir organizasyon oluyor ve organizasyonu Türk heyeti olarak biz yapıyoruz. Orada başhakem olarak görev alıyorum. Organizasyonun bir parçası olup başhakem olarak orada görev yapmak, bir emniyet personeli olarak, bir Türk vatandaşı olarak beni çok onurlandırdı ve gururlandırdı."

Er, her uçuşun kendisinde ayrı bir tutku oluşturduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü ile tepeden havalanıp o rüzgarı hissetmek, uçaktan atlarken o düşüş anında hissettiğin duygular. Bunlar inanılmaz şeyler. Buraya gelmeden önce hepsi benim için bir çocukluk hayaliydi. Ben hayallerimin peşinden koşmaya çalışıyorum. Bundan sonra da yamaç paraşütü, skydive ve basejump ile alakalı ekstrem sporlarda ülkemi, devletimi, milletimi onurlandırmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

"Acil durumlarda nasıl hızlı karar vereceğimi mesleğim öğretti"

Polislik mesleğiyle hava sporlarını ayrılmaz bir bütün olarak gördüğünü ifade eden Er, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emniyet Teşkilatının bana kattığı bazı özellikler var. Bunlar güvenlik, acil durum ve kriz yönetimi. Bunlar çok önemli, değerli yetenekler. Ekstrem sporlarda da güvenlik, kriz yönetimi çok ön planda. İkisini birleştirdiğimde bir bütün gibi hissediyorum. Bu özellikler sayesinde yaptığım bu spor daha kolay bir hale geliyor. Bu anlamda teşkilatın bana katmış olduğu bu beceriler benim için çok değerli ve kıymetli. Acil durumlarda nasıl hızlı karar vereceğimi aslında mesleğim öğretti bana. Bu da benim için bu sporda bir artı oldu."