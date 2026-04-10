İçişleri Bakanı Çiftçi, emniyet personelinin "Polis Haftası"nı telsiz anonsuyla kutladı

Bakanlığın NSosyal hesabından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin emniyet personeline yönelik yeni yıl kutlama mesajını içeren bir video paylaşıldı.

Çiftçi, polis telsizi anonsuyla verdiği mesajında şunları kaydetti:

“Kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensupları, 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle, 181 yıllık şanlı mazimizin gururunu yüreğimizde hissederek sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Türk Polisi, hukukun sarsılmaz kalesi, milletimizin huzurunun ve devletimizin bekasının en önemli teminatıdır. 181 yıldır bu teşkilat, gecesini gündüzüne katanların, vatan için canını ortaya koyanların, görevini her şeyin üstünde tutanların ocağı olmuştur. Sizler, aziz milletimizin duasını, devletimizin iradesini, ay-yıldızlı bayrağımızın şerefini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Attığınız her adım, tuttuğunuz her nöbet, verdiğiniz her mücadele, Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve istikbaline sahip çıkmaktır. Şunu biliniz ki; bu devlet sizin cesaretinizle güçlüdür. Bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur. Bu bayrak sizin kararlılığınızla dalgalanmaktadır. Bu uğurda şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabıhak, siz vazife başındaki tüm kahraman polislerimizi muzaffer ve muvaffak eylesin. Ayağınıza taş değmesin. Yolunuz açık olsun. Polis Haftamız kutlu olsun. 181. yılımız kutlu olsun.”

Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e "181. yıl" ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Demirtaş'ın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Heyetle çekilen hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Demirtaş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Demirtaş, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğum ve mazisine nice kahramanlık destanını sığdırmış, Türk Polis Teşkilatı'nın, 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle, kahraman mesai arkadaşlarımla birlikte, saygıyla huzurunuzdayız. Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu 1845'ten bu yana, yurdumuzun her bir köşesinde, huzur ve güvenliğin sağlanması için, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdürmektedir. Suç ve suçluyla mücadelede üstün bir azim ve kararlılıkla görev yapmakta, milletimizin huzurunu tehdit eden her türlü suç odağına karşı, tavizsiz bir duruş sergilemektedir. Milletine adanmışlık ve vatan uğruna fedakarlık mirasını taşıyan ecdadımızın ferasetiyle, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini, ebediyen muhafaza etmekte kararlıdır.

Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda ve ilkelerinizin ışığında, istiklal ve istikbalimize kast eden, her türlü tehdide karşı, aynı azim ve inançla görevini ifa edecek; 'en büyük eserim' dediğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, ilelebet yaşatmak için, var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Her bir personelimizle birlikte, 181'inci kuruluş yıl dönümüne erişmenin gururunu yaşarken, başta zatı aliniz olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cesareti, sadakati ve sarsılmaz vazife şuuruyla, milletimizin gurur kaynağı olan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü'nü, en içten dileklerimle kutluyorum. Ruhunuz şad olsun."