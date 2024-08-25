Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü
Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Isparta
Karatepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, 1 helikopter, 1 su ikmal aracı, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 1 yer ekibi ile 36 personel sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.