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Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yalçın Çelen  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Karatepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, 1 helikopter, 1 su ikmal aracı, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 1 yer ekibi ile 36 personel sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.

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